Puerto Colombia marchará contra el abuso sexual infantil

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Este sábado 10 de octubre, a las 2:00 de la tarde, habitantes de Puerto Colombia marcharán contra el abuso y el acoso sexual infantil. La movilización partirá desde la plaza Cisneros, junto a la estación del ferrocarril, y avanzará hacia las playas de Pradomar, en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía por la denuncia de una estudiante de surf de 16 años, por un presunto abuso sexual dentro de un reconocido establecimiento del sector.

Una integrante del colectivo femenino de surf de Puerto Colombia explicó que la iniciativa busca alzar la voz frente a estos hechos y evitar que sean minimizados. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y pretende defender espacios seguros para niñas, adolescentes, mujeres, deportistas y visitantes, así como exigir garantías de protección para los menores de edad.

“La convocatoria es este sábado a las 2:00 de la tarde en la plaza Cisneros, desde donde marcharemos hacia las playas de Pradomar. Es una iniciativa abierta, organizada por la comunidad, para dejar claro que no podemos minimizar ningún caso de acoso o abuso. Estos hechos afectan a nuestras niñas y adolescentes, y no se pueden permitir”, explicó.

Alcaldía brinda acompañamiento a la familia

Por su parte, Fabiola Ahumada, jefe de la Oficina de la Mujer de Puerto Colombia, informó que desde la Administración Municipal se brinda acompañamiento psicosocial a la familia de la adolescente, mediante la activación de la ruta de atención integral.

“A través de la Oficina de la Mujer hemos brindado un acompañamiento psicosocial a la familia de la menor afectada en hechos que han sido denunciados ante la opinión pública y las autoridades mediante la activación de la ruta de atención integral. Como administración municipal rechazamos este desafortunado hecho y reiteramos que ninguna mujer debe ser violentada, abusada o irrespetada”, sostuvo.

La Administración Municipal rechazó lo ocurrido e hizo un llamado a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Además, recordó que las personas que necesiten orientación pueden comunicarse con la línea 318 599 1964 disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La marcha busca convertirse en un llamado colectivo para prevenir las violencias sexuales, promover la denuncia y exigir que se garantice la seguridad de los menores de edad en Puerto Colombia.