Senador Gonzalo Baute pidió revisar castigos por consumo de energía en el Caribe

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Gonzalo Baute, senador de Cambio Radical, habla sobre los aumentos en la tarifa en la Costa por exceso de consumo de energía

El senador Gonzalo Baute, vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado, cuestionó las medidas que contemplan sanciones para los usuarios que superen sus promedios de consumo de energía y pidió revisar su aplicación en la región Caribe, debido a las altas temperaturas que incrementan la necesidad de utilizar aires acondicionados.

“Nosotros estamos de acuerdo con un plan de ahorro por el inicio del fenómeno del año, pero también estamos muy parados en la raya de que no se debe medir con la misma vara a la región caribe”, afirmó el congresista, quien insistió en que las condiciones climáticas del norte del país deben tenerse en cuenta al establecer las medidas de ahorro.

Baute explicó que existen diferencias en los consumos básicos de energía establecidos según las condiciones geográficas.

“En la costa Caribe, ese mismo dato es ciento setenta y tres, ahí mismo se está demostrando que no son las mismas condiciones para la gente del Caribe”, señaló, al comparar esa cifra con los 130 kilovatios hora establecidos para usuarios ubicados a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar.

El senador sostuvo que el uso de aires acondicionados no puede considerarse un lujo para los habitantes de las zonas más calientes del país. “No es un lujo tener un aire acondicionado, sino una necesidad por situaciones que se presentan en las tierras, sobre todo las calientes”, manifestó.

Ampliar el periodo de pedagogía

Entre las propuestas planteadas, Baute pidió ampliar el periodo de pedagogía para que los usuarios conozcan las medidas antes de su aplicación y modificar el porcentaje de consumo que determina cuándo se imponen sanciones.

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“Otra proposición que también les hemos planteado es que no se tome el 10%, como han determinado para aquellos que superan ese umbral, sino que, por la misma situación, se considere un 15% o un 20%, para que la gente pueda ahorrar, pero en otras condiciones.”, expresó.

Finalmente, el congresista reiteró su llamado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que revise las condiciones de aplicación de la medida y tenga en cuenta las diferencias climáticas entre las regiones. “Si estamos de acuerdo con el programa de ahorro, lo que queremos es revisar, que revisen los consumos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

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