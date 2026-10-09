Puente festivo: conozca las vías cerradas y recomendaciones para viajar en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia puso en marcha un plan especial de seguridad y movilidad para el puente festivo del Día de la Raza, que se extenderá hasta el lunes 12 de octubre. Las autoridades prevén que cerca de 631.000 vehículos transiten por las carreteras del departamento, por lo que reforzarán los controles y el acompañamiento a los viajeros.

Como parte de la estrategia, alrededor de 800 uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional estarán desplegados en los principales corredores viales para fortalecer la seguridad y prevenir incidentes durante las jornadas de salida y retorno.

La Gerencia de Seguridad Vial realizará un monitoreo permanente de las condiciones de movilidad, mientras que las autoridades intensificarán la vigilancia en los municipios que tendrán fiestas, festivales y otras actividades culturales que atraerán visitantes durante el fin de semana.

La gerente de Seguridad Vial de Antioquia, Jeicy Julieth Pabón Restrepo, recomendó a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, verificar el estado técnico-mecánico de sus vehículos, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y realizar pausas durante los trayectos largos.

Estas son las vías de Antioquia que tienen restricciones

Aunque la mayoría de los principales corredores viales del departamento se encuentran habilitados, la Secretaría de Infraestructura Física advirtió sobre varios puntos con restricciones que deben tener en cuenta quienes planean viajar durante el puente festivo.

En el sector de Puente Iglesias, en jurisdicción de Fredonia, hay restricciones para vehículos pesados. Los automotores que superen las 17 toneladas deberán utilizar como ruta alterna el corredor Medellín–Bolombolo.

Por su parte, la vía Concordia–Betulia, en el Suroeste antioqueño, permanece cerrada totalmente debido a una falla geológica activa. Para los vehículos livianos se habilitaron rutas alternas como Salgar–Concordia, Concordia–El Socorro–Betulia, La Usa–Caicedo–Urrao y Urrao–Altamira–Cangrejo.

Otra de las novedades se registra en el kilómetro 29 de la vía Remedios–Zaragoza, donde un deslizamiento de tierra mantiene el paso restringido a un solo carril. En este punto se adelantan labores para remover el material que afecta la circulación.

Para responder a posibles emergencias y atender afectaciones en la infraestructura vial, la Gobernación mantendrá activos 14 frentes de maquinaria amarilla en distintas subregiones, con especial atención a los puntos críticos y las zonas susceptibles a deslizamientos.

Pronostican lluvias en varias subregiones de Antioquia

Además de las medidas de movilidad, las autoridades activaron el sistema departamental de gestión del riesgo ante la posibilidad de lluvias durante el fin de semana.

Según los pronósticos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), se esperan precipitaciones de diferentes intensidades, principalmente en las subregiones de Urabá, Suroeste y Valle de Aburrá.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de las carreteras y atender las indicaciones de los organismos de emergencia. También insistieron en evitar actividades recreativas en ríos y quebradas, debido al riesgo de crecientes súbitas.