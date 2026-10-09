¿Por qué está subiendo el precio del “corrientazo” en Colombia? Gremio de gastronomía lo explica
¿Por qué está subiendo el corrientazo en Colombia? Gremio de gastronomía lo explica
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Guillermo Enrique Gómez, presidente de ACOGA, gremio gastronómico, expuso en 6AM W las razones por las que está subiendo el precio del conocido “corrientazo”, algo que afecta directamente la economía de los colombianos.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...