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09 oct 2026 Actualizado 13:51

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Daniel Coronell, galardonado con el premio Maria Moors Cabot 2026 de la Universidad de Columbia

El reconocimiento a Coronell fue por la excelencia en la cobertura periodística sobre las Américas.

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El periodista de Caracol Radio, Daniel Cornoell, recibió el reconocimiento a la excelencia del periodismo por parte de la Universidad de Columbia Maria Moors Cabot 2026 por su destacada cobertura periodística sobre las Américas.

De acuerdo con la Universidad de Columbia, “durante cuatro décadas ha desarrollado una extraordinaria carrera periodística como reportero, fundador y director de medios, además de columnista de opinión en Colombia como en Estados Unidos”.

Daniel Coronell, galardonado con el premio Maria Moors Cabot 2026 de la Universidad de Columbia

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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