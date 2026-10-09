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Daniel Coronell, galardonado con el premio Maria Moors Cabot 2026 de la Universidad de Columbia

El periodista de Caracol Radio, Daniel Cornoell, recibió el reconocimiento a la excelencia del periodismo por parte de la Universidad de Columbia Maria Moors Cabot 2026 por su destacada cobertura periodística sobre las Américas.

De acuerdo con la Universidad de Columbia, “durante cuatro décadas ha desarrollado una extraordinaria carrera periodística como reportero, fundador y director de medios, además de columnista de opinión en Colombia como en Estados Unidos”.

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