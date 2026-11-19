En el programa 6AM W, estuvo Jonathan Fritz, un diplomático norteamericano que en su momento, fue el encargado del Departamento de Estado en asuntos económicos y que hoy, es investigador del China ‘Center of American Progress’. Fritz hizo énfasis en la reunión que se presentó ayer durante la cumbre APEC, entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping.

La Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), es un foro multilateral que reúne a 21 economías miembros para promover el crecimiento económico y el bienestar de sus habitantes que se llevó a cabo el 17 y 18 de noviembre, en Shenzhen, República Popular China.

“Ellos no dejaron claro si quieren o no una confrontación en términos de armas nucleares, pero fue una reunión que no tuvo mucha preparación, eso ocasionó que la reunión fuera inconclusa con los acuerdos que se iban a tomar, lo que si quedó claro, es que se vieron felices y fue una reunión muy tranquila”. Aseguró Fritz.

Fritz, manifestó que se encuentra descontento de los resultados obtenidos de esta reunión pero también deja claro que este fue un momento histórico, puesto que la gente compara este momento con la Segunda Guerra Mundial, los tres países que iban por la victoria en la ‘reunión de Yelta’ en ese entonces si llegaron a acuerdos y fue más productiva a comparación de esta reunión que solo se vio marcada históricamente a nivel fotográfico.

Asegura también que, esta reunión se dio en un momento muy álgido a nivel individual de los países, puesto que, cada uno se encuentra en escenarios distintos, puesto que quieren Rusia se encuentra en medio de una guerra con Ucrania, China está en conflictos con sus vecinos Taiwán, Filipinas y Japón; y Estados Unidos con su disputa tecnológica.

¿Quién de los tres líderes salió ganando de esta reunión?

Fritz concluye que, Vladimir Putin terminó con una imagen positiva, debido a que es un líder que a nivel económico no se encuentra en el mismo nivel, pero que se mostró con una actitud positiva para mediar.

“Vladimir Putin tiene mucho prestigio internacional, digamos, o lo obtiene a raíz de esta reunión, entonces siente cierta validación por su posición como líder mundial, aunque su economía es pequeña comparada con la de China y los Estados Unidos, dice que obviamente China y Putin no los ve como en el mismo nivel, en el mismo panorama, pero Xi sí se ve bastante bien, y a Putin, por el otro lado, se infla en su imagen gracias a esta reunión”.

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