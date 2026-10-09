¿Papa y cebolla seguirán subiendo de precio? Esto dice el presidente de la Sociedad de Agricultores

El precio de los bienes y servicios volvió a subir en septiembre de este año, llegando a 6,29%, mientras que hace un año la inflación estaba en 5,18%.

Uno de los asuntos más preocupantes es el precio de los alimentos. Según el Dane, la inflación anual de alimentos mantuvo la tendencia alcista observada desde el mes previo y aumentó de 6,13% a 6,79%, impulsada por hortalizas y legumbres frescas, papa, tomate, huevos y frutas frescas.

Al respecto, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, aseguró que el Fenómeno de El Niño podría llevar a que los productores no puedan sembrar, o lo animales se pueden morir.

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“Si hay una ola de calor muy fuerte o nos quedamos sin agua en algunas zonas de producción del país, simplemente los productores no van a poder sembrar, o en algunos casos los frutos van a salir más pequeños, o en otros los animales se pueden llegar a morir”, explicó el líder gremial.

Entre tanto, afirmó que hay sectores que el precio está subiendo mucho porque venían de situaciones de muchas pérdidas, como es el caso de la papa y el arroz.

“Si los los precios de los alimentos siguen subiendo, el consumo se va a resentir y ahí volvemos y damos la vuelta, particularmente en productos de cultivos de ciclo corto, como es el caso de la papa, como es el caso del arroz, como es el caso de la cebolla, y como es el caso del tomate”, explicó.

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Bedoya explicó que ellos responden por la oferta, pero, por ejemplo, de la producción de papa en un cultivo, en Boyacá o en Nariño, a lo que paga el consumidor, hay una gran distancia y hay varios intermediarios en la mitad.

De hecho, remató señalando que hay factores que pueden complicar el panorama, particularmente el del clima, el incremento en las tasas de interés, el incremento en los costos laborales y ahora qué se pasa con el costo de los insumos.