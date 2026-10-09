Desde el Congreso aseguraron que Colombia importa arroz mientras arroceros reducen sus cultivos

El representante a la Cámara de Representantes, José Luis Bohórquez, cuestionó la política del Gobierno Nacional frente al sector arrocero y advirtió que Colombia estaría aumentando la compra de arroz en el extranjero mientras productores nacionales enfrentan dificultades para mantener sus cultivos.

Según el congresista, durante el primer semestre de 2026 ingresaron al país 288.000 toneladas de arroz importado, una situación que, a su juicio, genera preocupación frente al futuro de los productores colombianos.

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Bohórquez también llamó la atención sobre la reducción progresiva de los aranceles para el arroz proveniente de Estados Unidos y señaló que este escenario podría aumentar la competencia para los arroceros nacionales.

“Mientras al Gobierno les dice a nuestros arroceros que dejen de sembrar, Colombia recibió 288.000 toneladas de arroz importado solo en el primer semestre de 2026”, aseguró Bohórquez.

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Por último, el representante pidió al Ministerio de Agricultura fortalecer las medidas de apoyo al sector y preparar a los productores colombianos para competir frente al arroz importado.