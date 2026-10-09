Cierres viales y horarios extendidos en TransMilenio por Rock al Parque este 10, 11 y 12 de octubre (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas

Este sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, en Bogotá se celebrarán los 30 años del festival Rock Al Parque que en esta oportunidad contará con grandes figuras como Mon Laferte, Rata Blanca, Pornomotora, Apocalyptica, I.R.A., Kraken, Skampida, entre otros.

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El evento se realiza en el Parque Simón Bolívar desde el sábado a las 2 p.m., es por esta razón que se presentarán varios cierres viales, tenga esta información en cuenta para evitar retrasos en sus diferentes trayectos al interior de la cuidad durante el fin de semana.

Cierres viales:

Para facilitar la movilidad en los alrededores del festival, se realizarán cierres viales en ambos sentidos de la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60, así como en la ciclorruta ubicada en este tramo.

Los cierres funcionarán el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, de 10:30 a. m. a 11:59 p. m. El lunes festivo 12 de octubre estarán activos de 10:30 a. m. a 10:30 p. m.

El personal de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) estará dispuesto en los principales puntos de acceso y salida para orientar a los asistentes y gestionar el tránsito, de acuerdo con el comportamiento de la movilidad.

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TransMilenio tendrá operación especial

Para facilitar la llegada y salida de los asistentes a estos eventos, el Sistema Integrado de Transporte Público tendrá ajustes en su operación. TransMiZonal extenderá la operación de 17 rutas durante las jornadas de mayor demanda. Además, algunas estaciones tendrán horarios especiales de acuerdo con el desarrollo de los eventos:

Sábado 10 de octubre: operación ampliada en las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN British Council y Salitre Greco–Vive Claro.

operación ampliada en las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN British Council y Salitre Greco–Vive Claro. Domingo 11 de octubre: operación ampliada en las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena.

operación ampliada en las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena. Lunes 12 de octubre: operación ampliada en las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN British Council y Salitre Greco–Vive Claro.

Los horarios de extensión estarán sujetos al comportamiento de la demanda y a la operación de los eventos.

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Recomendaciones:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) invita a las personas que asistirán a estos eventos a:

Planear el recorrido con anticipación y consultar las condiciones de movilidad antes de salir.

y consultar las condiciones de movilidad antes de salir. Priorizar el transporte público y combinar los diferentes modos de transporte según el punto de origen y destino.

y combinar los diferentes modos de transporte según el punto de origen y destino. Tener la tarjeta tullave recargada antes de iniciar el viaje.

antes de iniciar el viaje. Evitar estacionar en vía pública o realizar maniobras que afecten la circulación.

Seguir las indicaciones de los Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y demás personal dispuesto en las zonas de los eventos.

Grupo Guía y demás personal dispuesto en las zonas de los eventos. Si debe transitar por las zonas de influencia, considerar rutas alternativas y salir con tiempo adicional.

Tenga en cuenta:

Recuerde que este fin de semana también se realizarán otros dos eventos culturales en la ciudad, se realizará el concierto de Iron Maiden en el Escenario Vive Claro y también se realizará SOFA en Corferias.

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