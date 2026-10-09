Nairo Quintana: “La crisis en el ciclismo colombiano siempre ha estado”

Nairo Quintana, quien el pasado sábado se retiro del ciclismo profesional disputando el Giro de Emilia, dialogó con 6AM W de Caracol Radio. El ciclista boyacense habló del momento del ciclismo colombiano y recordó algunos de sus pasajes como profesional, entre otras cosas.

¿Cómo tomó la decisión del retiro?

“Son esos ciclos de la vida, es nuestro deporte. Finalmente nuestro ciclo deportivo de buen éxito, buen desarrollo, ya se cumplió. Cuando empiezas a ver que ya no aportas mucho más, que estás sufriendo mucho más de lo normal. Hace dos años tomamos la decisión, para poder terminar bien”.

¿Qué año estuvo más cerca de ganar el Tour?

“En 2015, el sueño lo tuve muy cerca, lo luchamos. Cuando eres pequeño sueñas y quieres crecer, siempre crecí viendo el club, gracias a eso pudimos culminar grandes victorias de paso. Que no se haya dado, pudimos ganar la Vuelta a España y el Giro de Italia. Luchamos por representar a un país”.

¿Cuál fue su mejor año y qué le hizo falta?

“Ha sido una carrera deportiva maravillosa, en el 2016 fue la cúspide, tercero en el Tour de Francia, gane la Vuelta a España, y en la temporada gané muchas carreras. Me hicieron falta ganar muchas carreras, pero no me hizo falta nada, porque lo di todo, me quedó feliz y tranquilo con mi carrera deportiva”.

¿Christopher Froome le confesó en qué etapa lo hizo sufrir?

“No lo hemos hablado muy bien, justo ayer tarde-noche estuvimos hablando mucho con él. Fue un rato, no alcanza uno a adelantar en el cuaderno de tantos años y alegrías, pero en el Tour de Francia, en el Alpes de d’huez fue una debilidad de él hacia mí en estos Tours de Francia. Luego una etapa que decía que lo había hecho sufrir mucho en el Tour de Francia fue en Los Pirineos, pero no recuerdo bien a cuál se refiere. De parte de él, perseguirlo me era difícil, sobre todo con ese equipo tan fuerte que tenía en esa época”.

¿A quién le agradece a lo largo de su carrera?

“Ha sido mucha gente la que ha estado al lado mío, la que me ha ayudado muchísimo a ganar, por ejemplo en este Gran Fondo tenemos al director que siempre estuvo ahí, a una persona como él le agradezco muchísimo. Pero al final de todo, con quien compartes alegrías y tristezas, el sentir de día a día, son la familia, mi mujer para mí ha sido un pilar importante para mi vida deportiva. Le agradezco muchísimo a ella”.

¿Cómo ve el futuro del ciclismo colombiano?

“Lo que veíamos venir de hace tiempo, falta trabajo, faltan proyectos, la crisis siempre estuvo presente. Son épocas, a veces salen muy buenos, y van salvando un poco, parece que no hubiera crisis, pero la crisis siempre ha estado. Hacen falta proyectos, buscar los talentos y el dinero para que eso pueda suceder”.