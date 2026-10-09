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09 oct 2026 Actualizado 14:55

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Ciclismo

Oficial: Harold Tejada, nuevo corredor del Ineos

El corredor huilense será compañero de Egan Bernal y de Brandon Rivera a partir del 2027.

Harold Tejada, nuevo corredor del Ineos. (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images)

Harold Tejada, nuevo corredor del Ineos. (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Harold Tejada, nuevo corredor del Ineos. (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images)
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El Netcompany Ineos anunció la contratación del ciclista colombiano Harold Tejada, quien se sumará al equipo a partir del 2027. Tejada llega al equipo británico procedente de la escuadra kazaja Astana.

“El ciclista de 29 años, que reforzará significativamente las capacidades de escalada del equipo y su profundidad en las carreras por etapas, llega con una amplia experiencia en el WorldTour y un historial contrastado al más alto nivel”, informó Ineos a través de su página web.

Y destaca sobre su 2026: “Consiguió una impresionante victoria de etapa en la París-Niza a principios de este año, además de terminar cuarto en la clasificación general del UAE Tour y décimo en la Vuelta a España de este año”.

Sobre la llegada al equipo, Tejada comentó: “Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en Netcompany INEOS. Desde que empecé a practicar ciclismo, siempre he visto a este equipo como un referente en este deporte. Recuerdo haber admirado enormemente a ciclistas como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao”.

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“Este es un equipo con una historia increíble, valores sólidos y un enorme respeto dentro del pelotón. Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí”, agregó.

Por su parte, el excorredor galés Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia con el Ineos y hoy director deportivo del equipo, destacó del colombiano: “Harold es un escalador fuerte y sólido con mucha experiencia. Ha estado constantemente entre los primeros puestos durante los últimos años y será un gran apoyo para nuestros corredores de la clasificación general. Aporta profundidad a nuestro grupo de escaladores y nos da más opciones en la montaña, así que será una valiosa incorporación al equipo y estamos muy ilusionados por empezar a trabajar con él.”

Trayectoria de Harold Tejada

Harold Tejada se encontraba en el Astana desde el año 2020, siendo su primer y único equipo en Europa hasta la fecha. En Colombia debutó en el Orgullo Paisa, EPM y Team Medellín. Su mejor participación en una gran vuelta fue precisamente en esta edición de la Vuelta a España, donde terminó décimo en la general.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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