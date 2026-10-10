“Estar acompañando a Nairo en su despedida para mí es muy especial”: Chris Froome. (Photo by Chris Graythen/Getty Images) / Chris Graythen

Todo listo para el inicio del Gran Fondo Nairo Fest 2026, carrera organizada por el pedalista boyacense que se llevará a cabo este domingo 11 de octubre con un recorrido de 180 kilómetros que atravesará varios municipios de Bolívar antes de llegar a Cartagena.

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Con el apoyo de la Alcaldía de la ciudad, este evento deportivo reune a estrellas nacionales como Egan Bernal y Rigoberto Urán o figuras internacionales del calibre de Chris Froome.

Precisamente, el exdeportista habló con Steven Arce, periodista de Caracol Radio y director de AS Colombia, sobre estos primeros días en la capital bolivarense y la relación que logró entablar con Quintana en el profesionalismo.

“Estar acompañando a Nairo en su despedida para mí es muy especial”

“Nairo para mí tiene un lugar en la historia, no solo para el ciclismo colombiano, sino para el ciclismo mundial por lo que ha logrado, la carrera que ha ganado, incluso por el impulso que me llevó a ganar mis propias carreras. Es una experiencia especial celebrar la carrera”, expresó el exintegrante del Team Sky, ahora INEOS.

Por otro lado, el nacido en Kenia pero de nacionalidad británico se sintió muy complacido por el trato recibido en Cartagena: “La ciudad es hermosa, la gente es amorosa y amable. Es como si estuviera hace mucho tiempo, pero llevo solo un par de días... Me encanta venir a Colombia”.

Adicionalmente, agradeció a los aficionados cafeteros por “ese cariño que recibido” y admitió que “son los mejores fanáticos de ciclismo en el mundo”. Lo anterior debido a que “no solamente mostrando pasión por los ciclistos de su país, sino también por todos los demás”.

El Gran Fondo Nairo 2026 cuenta con más de 10.600 participantes, con representantes de 21 países. Para la prueba ciclística se esperan más de 6.900 pedalistas.

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