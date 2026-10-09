El histórico Froome llega a Colombia y se suma a los demás corredores del Gran Fondo Nairo

A partir del 9 de octubre hasta el 11, se dará la octava edición del Gran Fondo Nairo Fest, que se celebrará en Cartagena de Indias. Esta edición del evento será la más significativa tras el anuncio del retiro del pedalista colombiano. Uno de sus más duros rivales con los que compitió, Chris Froome, aterrizó en Cartagena y ya se une a sus compañeros para dar inicio a la agenda del evento.

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Antes de empezar a correr el 10 de octubre, el día previo se dará inicio al evento con la apertura al público, activación de marcas y entrega de kits para los participantes, que se dividen en: cuatro categorías de ciclismo, Gran fondo 186k, medio fondo 106k, retadores 50k y Mtb CXO; Running, 21k, 10k y 5k; y Nairo Kids.

Llegada de Chris Froome

Durante la carrera de Quintana, el británico Chris Froome fue uno de los corredores más duros que tuvo que enfrentar y con el que compartió podio en distintas ocasiones, llegó en las horas de la mañana a la ciudad de Cartagena y ambos pedalistas pudieron reencontrarse y se fundieron en un cálido abrazo.

Junto a las dos leyendas del ciclismo, que juntos suman nueve títulos de grandes vueltas, también estarán figuras como Egan Bernal y Alberto contador, además de decenas de miles de deportistas que participarán en el evento.

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Esta será la primera vez que el evento se dará en Bolívar, con anterioridad se había hecho en departamentos como Santander y Boyacá. La ciudad ‘Heróica’ será testigo del cierre de carrera de, para muchos, la mayor leyenda del ciclismo colombiano, campeón y subcampeón del Giro de Italia, campeón del Tour de la Vuelta a España y dos subcampeonatos del Tour de Francia.