¿Quién fue el mejor colombiano en el Ranking UCI terminada la temporada? No fue Egan Bernal

Con el Tour de Guangxi se dio cierre a la temporada UCI en el 2026. La prueba asiática fue conquistada por el ciclista belga Jarno Wildar, acompañado en el podio por el británico Thomas Pidcock y el francés Louis Barré.

El mejor colombiano de la carrera china fue Daniel Felipe Martínez, ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe, quien terminó 16 en la clasificación general, a 32″ de Wildar.

Concluida la temporada, se da por cerrado el Ranking UCI, el cual fue dominado de principio a fin por el esloveno Tadej Pogacar. El corredor del UAE Team Emirates terminó con 9331.75 puntos.

La última actualización solo tuvo una modificación en su Top 5, manteniéndose el belga Remco Evenepoel en la segunda plaza con 7191.61 puntos y el mexicano Isaac Del Toro, tercero con 5606.46 unidades. El francés Paul Seixas fue cuarto con 5580.36; mientras que Tom Pidcock ascendió a la quinta casilla con 4411.5 unidades.

¿Quién fue el mejor colombiano en el Ranking UCI?

El bogotano Santiago Buitrago concluyó la temporada como el mejor ciclista colombiano del Ranking UCI. Buitrago figura 61, cediendo dos posiciones respecto a la pasada actualización, con un total de 1293.29 puntos.

Egan Bernal había cedido dicha posición como el mejor corredor del país durante la semana pasada. El corredor zipaquireño ahora se ubica en la casilla 71 con 1158.75 puntos. Harold Tejada es el otro colombiano que terminó en el Top 100 del escalafón el año, figurando en la casilla 73 con 1100 unidades.

¿De qué puesto terminó Nairo Quintana?

La última posición de Nairo Quintana en el Ranking UCI será en el puesto 323. El ciclista boyacense, que se retiró del ciclismo profesional en el Giro de Emilia, suma 316 puntos en el escalafón.