¿Qué posición ocupa Colombia en el Ranking UCI? Sigue sin recuperar el trono en Latinoamérica

Brandon Rivera participando con la Selección Colombia en la pasada edición del Mundial de Ciclismo. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Solo resta una competencia para que el calendario UCI dé por concluido en este 2026 y, con ello, también se cierre de manera definitiva el Ranking de la UCI. El escalafón mundial tiene en cuenta tres listados, el Ranking Individual, el Ranking por Equipos y el Ranking de Naciones.

En el Ranking de Naciones, Bélgica se mantiene en lo más alto del listado, librando un mano a mano con Francia, a quien le gana la primera posición por un poco más de 2000 puntos.

El podio lo cierra Dinamarca, tras la caída de Eslovenia, que perdió dos posiciones y ahora es la quinta nación del listado. Por su parte, la cuarta posición ahora es para Italia.

¿Cómo va Colombia en el Ranking de Naciones?

Tras la más reciente actualización del Ranking UCI de Naciones, Colombia se mantiene en el puesto 15 del listado con 6055.76 puntos. La casilla 14 es para Suiza, que descendió una casilla y ahora suma 6945.69 puntos.

Colombia es el tercer mejor país del continente americano y el segundo de Latinoamérica, por debajo de Estados Unidos y México. Los estadounidenses se ubican novenos en el escalafón con 10330.37 puntos; mientras que los mexicanos figuran en la casilla 12 con 7176.75 unidades.

La delegación nacional todavía puede sumar puntos en el Ranking UCI a través de cuatro corredores colombianos. Juan Sebastián Molano, Diego Pescador, Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera se encuentran participando en el Tour de Guangxi, última competencia del calendario UCI, que inició este martes y concluirá el próximo domingo.

Ranking UCI de Naciones 12 de octubre

1) Bélgica: 22973.31 Puntos

2) Francia: 20350.73

3) Dinamarca: 14497.22

4) Italia: 14369.95

...

9) Estados Unidos: 10330.37

12) México: 7176.75

15) Colombia: 6055.76

17) Ecuador: 5552.65