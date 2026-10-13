Egan Bernal cede posiciones y ya no es el mejor del país en el Ranking UCI: Así van los colombianos

La temporada 2026 del ciclismo está llegando a su fin, este fin de semana se disputó el último monumento del año con el Giro de Lombardía, clásica italiana que coronó la joven promesa francesa Paul Seixas.

A pesar de los resultados, el Ranking de la UCI no sufrió modificaciones en sus 10 primeras posiciones; no obstante, si tuvo cambios significativos en las posiciones de los corredores del país.

El esloveno Tadej Pogacar conserva la primera posición con 9331.75 puntos; si bien aún se encuentra distante, el belga Remco Evenepoel ha recortado la diferencia, segundo con 7066.61 unidades. La tercera posición la tiene el mexicano Isaac Del Toro con 5806.46 puntos.

¿Cómo van los colombianos?

Egan Bernal tuvo un descenso de 17 posiciones en el Ranking UCI, dejando de ser el mejor ciclista del país en el escalafón y cayendo ahora a la casilla 69. El mejor ciclista nacional en este listado es ahora Santiago Buitrago, quien figura en el puesto 59.

El otro ciclista colombiano que figura en el Top 100 del Ranking de la UCI es Harold Tejada, nuevo corredor del Team Ineos para la temporada 2027. Tejada se encuentra en el puesto 74, tras descender una casilla.

Después de su retiro oficial del ciclismo profesional en el Giro de Emilia, Nairo Quintana cayó 19 posiciones, situándose ahora en el puesto 320 del escalafón mundial. De hecho, Juan Felipe Rodríguez es uno de los pocos corredores del país que ascendió en el Ranking, ganando 14 posiciones y figurando en el puesto 370.

Ranking UCI 12 de octubre

1) Tadej Pogacar (Eslovenia): 9331.75 Puntos

2) Remco Evenepoel (Bélgica): 7066.61

3) Isaac Del Toro (México): 5806.46

4) Paul Seixas (Francia): 5806.46

5) Jonas Vingegaard (Dinamarca): 4160.82

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59) Santiago Buitrago (Colombia): 1293.29

69) Egan Bernal (Colombia): 1158.75

74) Harold Tejada (Colombia): 1100

320) Nairo Quintana (Colombia): 316