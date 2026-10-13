Rodrigo Contreras y Ana Sofía López, campeones de la Décima Vuelta a Nariño 2026

Pasto-Nariño

Con un recorrido de 487 kilómetros por 18 municipios durante cinco días terminó la décima versión de la vuelta a Nariño en bicicleta. La nariñense Ana Sofía López conquistó el título femenino, mientras que en la categoría Élite Sub-23 masculina, Rodrigo Contreras se coronó campeón.

El municipio de la Unión fue escenario de la última etapa la cual estuvo marcada por una gran exigencia, conectando este territorio con la Laguna de La Cocha, en Pasto, Buesaco, El Empate, en Arboleda y Cartago.

La Décima Vuelta a Nariño también destacó el desempeño de las nuevas generaciones del ciclismo.

En la categoría juvenil masculina, el ecuatoriano Leonardo Ramos se quedó con el título, seguido por el boliviano Andrés Sebastián Villacres. En damas, Jessenia Anahí Bolaños Pita, del Team Toscana Orasí, conquistó la clasificación general, por delante de Valentina Izquierdo Collazos, de la Fundación Harold Tejada.

Vuelta a Nariño 2026 - Foto: Gobernación de Nariño Ampliar Vuelta a Nariño 2026 - Foto: Gobernación de Nariño Cerrar

En prejuvenil masculino, Jaider Jilber Rosero Upegui, del Club Richard Carapaz, obtuvo el campeonato después de mantener el liderato durante cuatro etapas. Camilo Alejandro Taimal terminó segundo.

En la rama femenina prejuvenil, la ecuatoriana Lesly Anabel Quilumba Mendoza, del Team Saquisilí, se llevó el primer lugar.

La vuelta entregó una bolsa de premios estimada en 200 millones de pesos, recursos que fueron distribuidos entre los campeones de las diferentes categorías y los ganadores de las modalidades establecidas por la organización.

Además del aspecto deportivo este evento permitió visibilizar los paisajes y el potencial turístico de los municipios que hicieron parte del recorrido, llevando siempre un mensaje de paz y reconciliación y proyectado la edición número 11 con gran reconocimiento en el calendario ciclístico colombiano.