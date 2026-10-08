Avanza el proceso de inscripciones para estudiantes a los colegios públicos de Tunja para 2027

Tunja

La Secretaría de Educación de Tunja avanza en el proceso de matrícula para el año lectivo 2027. El secretario de Educación, José Alberto Moreno Villamil, dio a conocer las fechas y etapas que deben tener en cuenta los padres de familia para garantizar el ingreso de niños, niñas y jóvenes a las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, el proceso contempla tres fechas clave. La primera fue el 21 de septiembre de 2026, cuando se habilitó la plataforma CEDU Tunja para consultar y separar cupos en las instituciones disponibles. La segunda etapa comenzó el 1 de octubre, con el proceso de preescolar y transición armónica.

La fecha que sigue en el calendario es el 3 de noviembre de 2026, cuando se abrirá la inscripción de estudiantes nuevos y la recepción de solicitudes de traslado de los grados primero a undécimo.

Moreno Villamil destacó la importancia de que las familias se acerquen a las instituciones educativas y conozcan la oferta disponible para el próximo año.

“Lo que queremos señalar es la dinámica de la demanda del servicio educativo, decirles a los padres y madres de familia que los esperamos. Varias instituciones se han renovado, con edificaciones nuevas, alimentación escolar y transporte”, expresó Moreno.

El secretario también mencionó los avances en infraestructura educativa, con instituciones como la Normal Santiago de Tunja, el Colegio Gonzalo Suárez Rendón y la Normal Femenina, entre las que destacó dentro de este proceso de renovación.

Asimismo, invitó a las familias que tengan dudas o necesiten orientación a acercarse a la Secretaría de Educación municipal, ubicada en el quinto piso de la Alcaldía de Tunja, para recibir información sobre los cupos y el procedimiento de matrícula.

“Que los padres vengan, hay cupo para los hijos, para los niños y las niñas. Que por favor vengan a la Secretaría de Educación, todo el tiempo estamos allí en el quinto piso”, aseveró.

Finalmente, Moreno Villamil reiteró la invitación a las familias tunjanas para que estén pendientes del calendario y adelanten oportunamente los trámites correspondientes.

La recomendación para los padres de familia es consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Tunja y de la Secretaría de Educación para conocer los requisitos, verificar la disponibilidad en cada institución y completar el proceso dentro de las fechas establecidas.