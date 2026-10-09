La administración tendrá que explicar el precio de venta: concejal de Valledupar por venta de bienes

Por medio de redes sociales se hizo una denuncia en la que se exponen presuntas irregularidades en la venta de bienes del municipio de Valledupar. En este se vendieron 33 bienes, entre esos una excavadora, motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, camionetas Toyota y Nissan, 15 motos, por un valor de $31 millones.

En 6AM W, programa de Caracol Radio, se habló con el concejal Jesús Perpiñán sobre este caso.

¿Los bienes se regalaron?

“Cuando recibimos el proyecto de acuerdo, vino con sus respectivos anexos, porque cada uno de los proyectos de enajenación tienen que venir con los proyectos, con los documentos de anexos. Uno de ellos fue el avalúo que se le hizo a los bienes. Por esa razón nosotros recibimos el proyecto de acuerdo. Pero en su momento el avalúo que presentó el perito, la persona especializada en ese tema hizo una diferenciación que permitió poner los precios en ese momento de lo que él consideraba después de su pericia”, aclaró el concejal.

Agregó que se aprobó la autorización al municipio para que haga la operación, de ahí en adelante las ventas son responsabilidad de la administración municipal.

“La administración tendrá que en su momento explicarle a la audiencia, por supuesto, de la ciudad y a todas las personas, sobre todo las instancias judiciales, por qué usaron ese precio de referencia mínimo para hacer la venta, pero claramente es una venta que comercialmente no tendría ningún fundamento.

Indicó que se han emitido derechos de petición para solicitar la información, porque lo que se tiene es de carácter referencial.

Cabe recordar que, la Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Cesar, inició una investigación a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por las presuntas irregularidades en la venta de 33 bienes de la Alcaldía de Valledupar, que habrían sido enajenados por un valor total de 31 millones de pesos.

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