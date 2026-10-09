Colombiana con protección contra tortura de la ONU fue deportada por ICE de EE.UU. hacia el Congo

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El cantante y compositor colombiano Pablus Gallinazus recordó la buena relación que tuvo con el cantautor italiano Piero

En entrevista con 6AM W de Julio Sánchez Cristo, estuvo una mujer colombiana deportada por ICE a África por el gobierno de Donald Trump; mujer, en este momento tenía protección bajo la Convención de la ONU contra la Tortura.

Según su testimonio, fue trasladada a la República Democrática del Congo sin conocer previamente el destino y ahora espera una respuesta a su solicitud de protección internacional en España.

Además, afirmó que, permaneció detenida durante 13 meses mientras adelantaba su proceso ante un juez estadounidense. Posteriormente, las autoridades comenzaron a buscar un tercer país al que pudiera ser trasladada, un trámite que, de acuerdo con su relato, se extendió durante otros seis meses.

La mujer asegura que no fue informada sobre su lugar de destino con antelación

La colombiana explicó que, luego de presentar un recurso de habeas corpus, un juez le concedió la libertad por exceso de encarcelamiento. También quedó sujeta a revisiones periódicas de custodia e indicó que acudió sin inconvenientes a la primera citación.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: