Salario mínimo 2027: ¿cuánto debería subir para que no suba inflación? Explica ex codirector Zárate

El bolsillo de los colombianos ha sentido el impacto del incremento de la inflación en los últimos meses. El último dato del Dane, de septiembre, dejó este indicador en 6,29%, cuando la meta es que esté en 3%.

Ante ello, el ex codirector del Banco de la República, Juan Pablo Zárate, aseguró que el Emisor ha venido haciendo su tarea, que con el instrumento que tiene, que son las las tasas de interés, pero señaló que el Gobierno también puede emprender acciones.

“Yo creo que el Gobierno también puede ayudar en esa tarea en tres líneas muy importantes, el gobierno y el congreso”, explicó.

La primera medida es que el Gobierno presente la ley de rescate económico y pase en el Congreso, ya que “vamos a tener unos mejores resultados fiscales, y eso va a permitir que la tasa de interés tenga menos menos presión”.

Una segunda medida es tener un ajuste más razonable del salario mínimo que lo que se ha venido teniendo en los últimos años, que presionan los precios.

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Y la tercera, explicó el economista, es “hacer todo lo posible para que los efectos del Fenómeno de El Niño no tengan un efecto adicional en los precios, especialmente en términos de la energía”.

¿Cuánto debería subir el salario mínimo en 2027?

El economista señaló que si la inflación va a terminar entre 6 ,5% y 7 %, como calculan los los analistas y el mismo Banco de la República, tener un un incremento del mínimo que superen mucho el 8 % sería realmente muy disruptivo, tanto para la inflación como para el mercado para el mercado laboral".

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