La poesía y el rock tienen un vínculo irrompible: John Arango

Música

Poesía a ritmo de guitarras y baterías rockeras. Esa mezcla de palabras, imágenes y música hace parte del universo creativo de John Arango, poeta, artista visual y músico colombiano que en LO MÁS CARACOL nos presentó “Desde la Sangre”, su más reciente trabajo discográfico. Una producción que nace de experiencias personales y que encuentra en el rock alternativo una manera de llevar la poesía a otros escenarios.

Su relación con la creación no se limita a las canciones. Arango ha encontrado en las artes audiovisuales otra forma de hablarle al público: realiza videoclips, videoarte y series web, entre otros formatos relacionados con este lenguaje. Sin embargo, cuando intenta encontrar el lazo que conecta todas esas expresiones, aparece inevitablemente la música. “Creo que es la columna vertebral de toda mi obra”, aseguró durante la conversación con Caracol Radio

Alma rockera

Aunque sus canciones pueden moverse entre diferentes sonidos y en ellas se perciben guitarras y baterías con elementos pop, John Arango tiene claro el lugar desde donde quiere hacer música. Se considera un artista abierto a diferentes influencias, pero tiene una palabra sencilla para definirse: “rockerito”. Su explicación va mucho más allá de una etiqueta de género: “Siento que el rock es la poesía de la música”, comentó en LO MÁS CARACOL. Para él, esa relación encaja con su intención de transmitir poesía mediante otras narrativas

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Ese espíritu atraviesa “Desde la Sangre”, un álbum de rock alternativo que recoge asuntos que han estado cerca de su vida. Entre las canciones aparece “Rojo Carmesí”, tema que el propio artista describe como una mirada al “amor en los tiempos del VIH”. Le sigue “Impersonal”, una composición alrededor de la importancia de reconocerse, saber quién se es y encontrar el valor para afrontar al mundo sin quedar atrapado por lo que piensen los demás

El recorrido continúa con “Cardio”, que resume como “la razón de nuestros latidos” y habla de aquellas cosas capaces de mantenernos en pie. “Rayo de Luna” se acerca a la nostalgia y a aquello que permanece, mientras “Susi” aborda el magnetismo de una mujer enigmática. Son canciones con diferentes puntos de partida que terminan encontrándose dentro de un mismo universo creativo.

Poesía musical

Las letras también llevan su firma. John Arango es autor de los textos del álbum y su forma de construirlos revela hasta qué punto la poesía ocupa un espacio central en el proyecto. Durante la entrevista contó que compartió con Lelo Arango, productor del disco, un texto de 20 páginas. Después llegó el desafío de acomodar las palabras a las pistas y lograr que letra, sonido y ritmo caminaran juntos.

“El plus de ‘Desde la Sangre’ es que es poesía convertida en música”, explicó el artista. La tarea no fue sencilla: trasladar las palabras al ritmo representó un reto creativo que, según reconoció, disfrutó profundamente. Las letras nacen de experiencias propias y terminan ampliando ese universo personal que decidió llamar “Desde la Sangre”.

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Hay, además, una búsqueda que parece ir a contracorriente de lo fugaz. Frente a un consumo cultural donde una canción o un contenido puede perder rápidamente la atención del público, Arango prefiere concentrarse en otra cosa: construir una obra que pueda sentirse auténtica. “En lo que yo más me concentro es que mi obra tenga corazón, que tenga un real sentido, que tenga identidad, que se sienta viva”, afirmó.

Con corazón

Esa idea posiblemente sea una de las frases que mejor resume su propuesta. Para John Arango, las personas pueden reconocer cuándo una creación tiene ese “latido”. Su propósito es conseguir que la música y el trabajo audiovisual nazcan de manera orgánica y mantengan la autenticidad que tenían al momento de ser concebidos. Su apuesta por permanecer está ligada precisamente a la sensibilidad con la que busca acercarse a quienes reciben sus canciones.

También tiene una idea de quién podría reconocerse en ellas. Al hablar en LO MÁS CARACOL sobre el público que puede acercarse a su obra, señaló especialmente a “las personas que se han sentido señaladas, que necesitan una voz, que necesitan un apoyo, que necesitan empoderarse frente a algún tema”. Allí podría encontrarse, según él, el público que termine acompañando este proyecto musical.

“Desde la Sangre” está disponible en plataformas digitales. También existen algunas copias físicas pensadas principalmente para el equipo y amigos cercanos, además de ejemplares que el artista planea sortear a través de sus canales oficiales. John Arango reúne su trabajo y sus redes sociales bajo el nombre johnarango.art, que también corresponde a su sitio web. Un espacio desde donde continúa extendiendo un proyecto en el que el rock, la imagen y la poesía nacen, como su propio título propone, desde un lugar profundamente personal