La música de carranga de nuevo en Tinjacá el 11 de octubre con tradición y cultura campesina

Festival

Tinjacá, Boyacá, situado en la vía que comunica a Villa de Leyva con Chiquinquirá, volverá a convertirse por un día en punto de encuentro para los sonidos del campo. La población, ubicada en una ruta que también pasa por Sáchica, Sutamarchán y el desvío de Tres Esquinas hacia Ráquira, recibirá el XIX Festival de Música Campesina Convite Cuna Carranguera.

La jornada reunirá música, danza, tradiciones y saberes campesinos alrededor de un género profundamente ligado a la identidad boyacense. En LO MÁS CARACOL, Óscar Tibaduiza, secretario de la corporación organizadora del convite carranguero, explicó que esta edición tendrá como invitado central al medio ambiente, en un gesto que busca respaldar la protección de los recursos irremplazables e invaluables que nos brinda la naturaleza.

La programación

Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana con la presentación de la Banda Sinfónica de Tinjacá. Posteriormente habrá espacio para títeres y danzas, antes de dar paso, durante la tarde, a las agrupaciones carrangueras que llegarán desde Santander, Bogotá y diferentes lugares de Boyacá.

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La esencia del encuentro, según explicó Tibaduiza, está alejada de la competencia. No se trata de un concurso de talentos, sino de un festival concebido con un carácter educativo y de difusión cultural. La participación permanece abierta a los grupos y artistas interesados, sin distinción de sexo o edad, fortaleciendo así el intercambio alrededor de la música campesina.

La música compartirá escenario con una preocupación que atraviesa esta edición: el cuidado de la naturaleza. Para ello se realizarán conversatorios y talleres en torno a la protección ambiental y la música carranguera, una combinación que conecta las expresiones artísticas del territorio con la conservación de los recursos naturales.

Menos recursos

Organizar el festival también ha representado un desafío. Óscar Tibaduiza reconoció que la reducción de los recursos económicos en cada edición ha obligado a los responsables del encuentro a aumentar el trabajo y la creatividad para mantener viva la iniciativa.

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Esta situación económica impide que el Festival de Música Campesina Convite Cuna Carranguera pueda extenderse durante más de un día. Dentro de los apoyos recibidos, el secretario de la corporación resaltó la participación de la Alcaldía de Tinjacá en la realización de esta nueva edición.

Saber campesino

La programación tendrá también un lugar reservado para quienes mantienen vivos los conocimientos y las prácticas tradicionales del campo. La denominada “Casita Campesina” será el espacio destinado a exhibir oficios, tradiciones y saberes campesinos, complementando una jornada en la que la cultura rural tendrá diferentes formas de expresión.

El XIX Festival de Música Campesina Convite Cuna Carranguera estará enmarcado dentro del Festival Internacional de la Cultura Campesina, espacio que, según la información suministrada, ha crecido y evolucionado durante más de 52 versiones en Tunja, con el respaldo de la Gobernación de Boyacá.

Así, durante una jornada, Tinjacá volverá a poner en primer plano la carranga, los conocimientos campesinos y la protección de la naturaleza. Música y tradición se encontrarán en un festival que mantiene abiertas sus puertas a distintas generaciones y que, aun con las limitaciones económicas, continúa trabajando por la difusión de la cultura campesina.