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09 oct 2026 Actualizado 12:19

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Cúcuta

Investigan muerte de médico cirujano

El hecho se presentó en el conjunto residencial Puerto Madero

Leonel Leal Rangel, médico que encontraron muerto en su vivienda. / Foto: Cortesía.

Leonel Leal Rangel, médico que encontraron muerto en su vivienda. / Foto: Cortesía.

Leonel Leal Rangel, médico que encontraron muerto en su vivienda. / Foto: Cortesía.
Cúcuta
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Cúcuta

La comunidad médico científica esta de luto en la ciudad de Cúcuta al conocerse el deceso del profesional de la salud, Leonel Alirio Leal Rangel.

El médico especialista en cirugía laparoscópica fue en encontrado muerto en su residencia en circunstancias que son materia de investigación.

Los investigadores de Policía Judicial llegaron hasta el conjunto residencial Puerto Madero para adelantar la inspección técnica a cadáver después de lo ocurrido.

Sus colegas destacan la trayectoria dedicada a la medicina, su labor como docente, una persona servicial y brillante en su oficio.

Diversas organizaciones médicas, trabajadores y representantes del sector salud lamentaron la pérdida del profesional a quien destacaron en su ámbito laboral.

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