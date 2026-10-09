Banda de habitantes de calle azota a los habitantes de El Páramo

Cúcuta

Más de 15 casas del barrio El Páramo han sido afectadas por robos que, de acuerdo con los residentes, serían cometidos por una banda de habitantes de calle que ingresa a las viviendas durante la madrugada. La comunidad denuncia que los delincuentes entran por los techos y se llevan herramientas, equipos y otros elementos de valor que suman pérdidas de más de 20 millones de pesos.

Iván Ramírez, uno de los vecinos afectados, aseguró que los robos se presentan prácticamente todas las noches, entre las 11:30 pm y las 4:00 am, y que la falta de vigilancia ha permitido que estos hechos continúen, pese a que los habitantes han acudido al CAI para reportarlos.

Uno de los casos más graves corresponde al de Ramírez, quién contó a los micrófonos de Caracol Radio que “se llevaron taladros, pulidoras, equipos de soldadura, cargadores de baterías, las instalaciones de la luz y hasta los tubos del gas”.

Ante estos hechos, los habitantes han tenido que tomar medidas por cuenta propia para proteger sus viviendas. Ramírez contó que permanece despierto durante la madrugada y vigila desde su balcón con una linterna, mientras otros vecinos también se organizan para hacer frente a la situación.

“Nosotros, sinceramente, ya nos pusimos de acuerdo con otro vecino y estamos trasnochándonos, desde las 2 de la mañana salimos con linternas, porque ¿qué más?”, afirmó el afectado.

La comunidad pide respuesta frente a las denuncias interpuestas contra los cuatro señalados de cometer los robos, entre ellos alias “Oliver”, el identificado por el sector como el presunto líder de la banda.