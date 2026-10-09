Alerta en Teorama, Norte de Santander, por caja abandonada en la notaría. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una caja sospechosa abandonada a la entrada de la notaría mantiene en alerta a las autoridades del municipio de Teorama, Norte de Santander.

El elemento tendría letreros alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que se activaron los protocolos de seguridad para establecer si representa algún riesgo para la población.

El alcalde de Teorama, Uber Conde, confirmó a Caracol Radio que la calle donde fue encontrada la caja permanece cerrada mientras se coordinan las acciones con las autoridades competentes.

Además, anunció la realización de un consejo de seguridad para evaluar lo ocurrido y determinar las medidas que se deben adoptar.

“Una caja aparentemente con letreros del ELN fue abandonada a la entrada de la notaría, el municipio se encuentra atendiendo esta novedad desde las primeras horas de la mañana”, explicó el mandatario.

Uno de los aspectos que destacó el alcalde es que no tenían conocimiento de amenazas previas relacionadas con posibles artefactos contra edificios públicos o instalaciones institucionales.

“No hemos tenido esas alertas frente a algún tipo de amenaza con algún tipo de artefacto o situación frente a las infraestructuras públicas que funcionan en el municipio”, precisó.

Ante el riesgo que podría representar el elemento, Conde pidió a los habitantes mantener la calma y abstenerse de transitar por el sector intervenido, mientras las autoridades militares y los demás organismos competentes adelantan los procedimientos correspondientes.

Por ahora, no se ha confirmado si la caja contiene explosivos ni se ha establecido quién la abandonó frente a la notaría.

La inspección del elemento y los resultados de los protocolos de seguridad serán determinantes para esclarecer lo ocurrido y establecer si existe una amenaza para la comunidad.