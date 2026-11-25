Dos ataques armados dejan un muerto y un herido en Cúcuta. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta

La violencia volvió a golpear a Cúcuta durante la noche del martes 25 de noviembre con dos ataques armados ocurridos en distintos sectores de la ciudad, que dejaron un comerciante muerto y un habitante de calle herido.

El primer hecho se registró en la ciudadela La Libertad, donde fue asesinado Amaury Sánchez, un comerciante de la zona. De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en su taller de motocicletas cuando un hombre armado llegó al lugar, lo llamó por su nombre y, segundos después, le disparó en varias oportunidades.

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Aunque las autoridades aún no han establecido los móviles del crimen, una de las hipótesis que se investiga es una posible represalia relacionada con el no pago de extorsiones.

El segundo ataque ocurrió en la avenida 8, entre calles 13 y 14, en el Centro de Cúcuta. Según versiones preliminares, un hombre en condición de calle fue atacado en repetidas ocasiones por un sujeto armado.

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas de este nuevo hecho de violencia y adelantan las investigaciones para identificar al responsable.