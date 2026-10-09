Horóscopo del profesor Salomón HOY 9 de octubre: El amor podría tocar las puertas de Capricornio

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: Liudmila Chernetska)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este viernes 9 de octubre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 9, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son personas que traen transformación y cambio. Para los festejados, este año comienza con un cambio de luna, que les traerá oportunidades nuevas, caminos claros y soluciones a sin resolver.

El número de la suerte para los festejados será el 9856 y, como recomendación para iniciar este nuevo año, sugirió dejar un recipiente de agua al sereno y mañana, después del baño, enjuagarse las manos con esa agua para la prosperidad, amor y riqueza.

Más información: Netflix anuncia una serie inspirada en el caso de Daniel Sancho, condenado en Tailandia

Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Gris.

Gris. Número del día: 4450.

4450. Recomendación: Realicen la liberación el domingo en el Centro Salomón y Templo Santa Martha.

Realicen la liberación el domingo en el Centro Salomón y Templo Santa Martha. Código sagrado para la protección: 88829, para la prosperidad y riqueza.

88829, para la prosperidad y riqueza. Fruta: Mandarina.

Mandarina. Decreto del día: “A partir de hoy mi vida se llena de amor, paz y felicidad”.

“A partir de hoy mi vida se llena de amor, paz y felicidad”. Lectura recomendada: Lucas 10:2.

Vea aquí: “Palacio”: La nueva serie que relata la toma del Palacio de Justicia presentó su primer adelanto

Tarot y horóscopo de HOY 9 de octubre:

Tauro

Llegará a sus vidas una energía positiva relacionada con la sanación, el amor, el dinero y la estabilidad. Será una etapa de cambios y renovación en la que las situaciones comenzarán a vibrar a su favor.

Número: 0412

Virgo

Es momento de tomar las riendas de sus vidas y no permitir que otras personas decidan por ustedes. Recuerden que son inteligentes y capaces de alcanzar sus objetivos. Luchen por lo que desean y confíen en sus capacidades, pues llegará una gran bendición en diferentes aspectos de sus vidas.

Número: 2978

Capricornio

Es momento de soltar aquello que ya no les aporta y darse la libertad de tomar decisiones que les permitan realizar los cambios que desean. En el ámbito laboral, deberán corregir aquellas situaciones que no están funcionando de la mejor manera. Además, el amor tocará las puertas de sus corazones.

Número: 0577

Cáncer

Sigan adelante con sus proyectos, pues las cosas marcharán bien. La estabilidad y la riqueza estarán a su favor, y podrían presentarse oportunidades importantes, como la firma de documentos. También llegará un viaje o una salida especial que les permitirá renovar sus energías. En el amor, nuevas oportunidades tocarán las puertas de sus hogares.

Número: 1459

Escorpio

Estarán rodeados de personas con buenas intenciones que podrán brindarles ayuda y serán importantes para alcanzar sus metas. Presten atención al trabajo, pues podrían llegar nuevas responsabilidades laborales que, a pesar de los desafíos, traerán cambios positivos.

Número: 2170

Piscis

Algunas situaciones comenzarán a aclararse. Lo que está destinado a llegar a sus vidas encontrará su camino, mientras que aquello que necesita mejorar les exigirá atención. Algunos realizarán un viaje que podría traerles buenas perspectivas. Los proyectos que tienen en mente podrán materializarse, siempre que no desfallezcan y mantengan la fe.

Número: 5911

Aries

La abundancia, la prosperidad y las bendiciones estarán a su favor. Se presentarán oportunidades para recuperarse económicamente y recibir resultados positivos por las actividades que están realizando. Además, llegarán nuevas oportunidades de aprendizaje y conocimiento que podrían desarrollarse pronto y con buenos resultados.

Número: 9407

Leo

Dejen atrás las tristezas y sigan adelante para permitir que la suerte vuelva a brillar en sus vidas. La salud, el dinero y el amor estarán acompañados de nuevas oportunidades. Se aproximan situaciones favorables que traerán transformaciones importantes y les permitirán comenzar una nueva etapa.

Número: 6538

Sagitario

El ángel de la abundancia estará de su lado y traerá bendiciones a sus vidas. En el amor, las relaciones se fortalecerán y, si existen problemas de pareja, podrían encontrar soluciones. En el ámbito laboral, se abrirán oportunidades para consolidar su trabajo o fortalecer su oficio.

Número: 0123

Géminis

Tómense las cosas con calma y confíen en que la paciencia les permitirá avanzar hacia el éxito. Podrían presentarse oportunidades de inversión con buenos resultados, así como situaciones relacionadas con la vivienda. Será importante fortalecer la unión familiar y mantener la armonía para que las cosas mejoren en sus hogares.

Número: 4859

Libra

Sigan adelante con fuerza y valentía para conquistar aquello que tienen en mente. Aprendan a soltar las situaciones que ya cumplieron su ciclo, pero mantengan claros sus objetivos. También será importante revisar su mundo emocional, identificar lo que necesita cambiar y fortalecer aquello que les brinda bienestar.

Número: 7218

Acuario

No desfallezcan y procuren mantener las situaciones bajo control sin dejarse llevar por el miedo. Podría presentarse una oportunidad o una novedad relacionada con un vehículo. Confíen en sus capacidades y en esa energía especial que les permitirá encontrar soluciones y avanzar hacia aquello que desean conquistar.

Número: 6440

Escuche EN VIVO Caracol Radio: