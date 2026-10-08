Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 oct 2026 Actualizado 19:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 8 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los partidos del día en la liga colombiana.

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: James Rodriguez of Atletico Nacional celebrates after teammate Elias Cabrera scored his team&#039;s second goal during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: James Rodriguez of Atletico Nacional celebrates after teammate Elias Cabrera scored his team's second goal during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: James Rodriguez of Atletico Nacional celebrates after teammate Elias Cabrera scored his team&#039;s second goal during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google
¿América y Nacional los candidatos al título? El Pulso del Fútbol, 8 de octubre de 2026

¿América y Nacional los candidatos al título? El Pulso del Fútbol, 8 de octubre de 2026

00:00:0051:15
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la agresión que recibió el jugador de Santa Fe, Daniel Torres, en el partido frente al Medellín. César dijo: “Daniel Torres ha instaurado una demanda por el golpe que recibió con una moneda en el partido del Medellín ante Santa Fe. Hay cámaras para identificar y según la información, se habría tratado de una mujer”. Sobre el tema Steven agregó: “Este es un hecho que no puede quedar impune, porque si esa moneda le hubiera pegado en un ojo, hubiese sido más peligroso. Hay que marcar un precedente en ese tipo de hechos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado