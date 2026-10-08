¿América y Nacional los candidatos al título? El Pulso del Fútbol, 8 de octubre de 2026 00:00:00 51:15 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la agresión que recibió el jugador de Santa Fe, Daniel Torres, en el partido frente al Medellín. César dijo: “Daniel Torres ha instaurado una demanda por el golpe que recibió con una moneda en el partido del Medellín ante Santa Fe. Hay cámaras para identificar y según la información, se habría tratado de una mujer”. Sobre el tema Steven agregó: “Este es un hecho que no puede quedar impune, porque si esa moneda le hubiera pegado en un ojo, hubiese sido más peligroso. Hay que marcar un precedente en ese tipo de hechos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube