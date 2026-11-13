¿la selección por el resultado o el rendimiento? El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre de 2026 00:00:00 50:00 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la lucha por el punto invisible en la liga colombiana. César dijo: “Nacional ya tiene el punto invisible asegurado, Cali juega ante Tolima y América ante Pereira, que en el papel, es un encuentro más difícil, pero el Cali viene jugando bien”. Sobre el tema Campo agregó: “Para mí el Bucaramanga se puede llevar el punto invisible, porque el Cali la tiene difícil ante Tolima. Tolima se juega la clasificación”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube