Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 nov 2026 Actualizado 20:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido amistoso entre la Selección Colombia y Chile en el estadio Pascual Guerrero.

BALTIMORE, MARYLAND - SEPTEMBER 26: Jhon Arias #10 of Colombia is challenged by Gilberto Mora #10 of Mexico during an international friendly match between Mexico and Colombia at M&T Bank Stadium on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

BALTIMORE, MARYLAND - SEPTEMBER 26: Jhon Arias #10 of Colombia is challenged by Gilberto Mora #10 of Mexico during an international friendly match between Mexico and Colombia at M&T Bank Stadium on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

BALTIMORE, MARYLAND - SEPTEMBER 26: Jhon Arias #10 of Colombia is challenged by Gilberto Mora #10 of Mexico during an international friendly match between Mexico and Colombia at M&T Bank Stadium on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google
¿la selección por el resultado o el rendimiento? El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre de 2026

¿la selección por el resultado o el rendimiento? El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre de 2026

00:00:0050:00
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la lucha por el punto invisible en la liga colombiana. César dijo: “Nacional ya tiene el punto invisible asegurado, Cali juega ante Tolima y América ante Pereira, que en el papel, es un encuentro más difícil, pero el Cali viene jugando bien”. Sobre el tema Campo agregó: “Para mí el Bucaramanga se puede llevar el punto invisible, porque el Cali la tiene difícil ante Tolima. Tolima se juega la clasificación”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado