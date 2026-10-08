Senador Germán Rodríguez chocó con el exministro Jaramillo y desató polémica en el Congreso

En medio de una ceremonia de ascensos de la Policía que se llevó a cabo en el Congreso, el senador Germán Rodríguez encaró al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y le pidió retirarse. “Usted lastimó a las fuerzas militares”, le dijo el congresista.

En un video publicado por el legislador se observa a Jaramillo sentado en la mesa directiva del Salón Elíptico, quien además le responde a Rodríguez que fue invitado al evento por la Policía. Finalmente, el exministro se marchó del evento, pero en redes cuestionó al senador.

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“Usted afirma que no soy bienvenido a una ceremonia institucional a la que fui invitado. ¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?”, señaló Jaramillo, quien agregó que el Gobierno Petro no “lastimó” a la fuerza pública, sino que aumentó sus presupuestos, impulsó ascensos y avanzó en el bienestar de los uniformados.

En respuesta a esas declaraciones, el senador de Salvación Nacional dijo que, según sus averiguaciones, no encontró la invitación del exfuncionario a la ceremonia, pero que, de acuerdo con su visión, “Debió hacerse en el lugar de los invitados, no en el atril”.

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Otros congresistas han cuestionado el episodio. “¿Con qué autoridad un senador le exige a un invitado retirarse de una ceremonia de la Policía por haber pertenecido al Gobierno de Gustavo Petro? ¡La investidura no es una licencia para vetar ciudadanos por sus ideas políticas!”, dijo el senador Antonio Correa, del Partido de la U.