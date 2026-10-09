Consejo de Estado confirma pérdida de investidura de concejal de Villa de Leyva

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del 4 de febrero de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá decretó la pérdida de investidura de Óscar Guerrero López, concejal de Villa de Leyva. La decisión de segunda instancia, con ponencia del magistrado Diego Mauricio Higuera Jiménez, fue proferida el primero de octubre de 2026 y notificada el 9 de octubre. El alto tribunal mantuvo la decisión que encontró una incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía por parte del cabildante y las restricciones legales aplicables a su cargo.

El proceso se originó en las actuaciones de Guerrero López como abogado y apoderado de particulares en procedimientos adelantados ante las inspecciones de Policía y la Dirección de Movilidad de Villa de Leyva, mientras ejercía como concejal. El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que estas actuaciones vulneraron el régimen de incompatibilidades previsto en la norma aplicable y concluyó que el cabildante incurrió en culpa grave. La controversia jurídica se centra en determinar si el municipio debe considerarse parte en estos procedimientos cuando sus autoridades son las encargadas de resolverlos.

Guerrero López defendió su actuación al señalar que lleva 15 años ejerciendo como abogado litigante y que su participación en los procesos cuestionados consistió en representar a ciudadanos particulares en conflictos entre ellos. Según explicó, la restricción legal impide a los concejales abogados intervenir en procesos en los que el municipio sea parte, pero considera que esa condición no se configura cuando una autoridad municipal actúa como encargada de resolver una querella. «...Las partes son las que están en conflicto y quien resuelve simplemente es el instructor o juez del proceso...», sostuvo el concejal al explicar su desacuerdo con la interpretación jurídica que fundamentó la demanda.

Tras la confirmación de la pérdida de investidura, el cabildante manifestó que respeta la decisión judicial, aunque anunció que continuará con su defensa jurídica. «...Agotaré todos los recursos e inclusive a los organismos internacionales acudiré en la defensa no solamente del derecho mío al trabajo, sino también a una indebida interpretación de la norma...», afirmó.

Guerrero López insistió en que, a su juicio, el Consejo de Estado interpretó de manera errónea la condición del municipio dentro de los procedimientos en los que representó a particulares. Sus declaraciones corresponden a su posición frente al fallo y no modifican los efectos de la decisión judicial.

El Consejo de Estado ordenó comunicar la determinación al presidente del Concejo de Villa de Leyva, al alcalde municipal y al registrador nacional del Estado Civil. Además, dispuso que no hubiera condena en costas.

La decisión confirma la pérdida de investidura decretada en primera instancia y tiene consecuencias sobre la permanencia de Guerrero López en el Concejo durante el periodo para el que fue elegido, de acuerdo con los efectos jurídicos del fallo.