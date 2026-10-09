Director nacional del SENA pide investigar presuntos cobros a contratistas en Boyacá

El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres, pidió investigar las denuncias sobre presuntos cobros indebidos a contratistas y posibles intereses políticos en la entidad en Boyacá.

El pronunciamiento se produjo durante una reunión con directivos de la Regional y de los centros de formación del departamento, luego de conocer quejas ciudadanas sobre el supuesto uso político de la institución y posibles irregularidades en la contratación, especialmente en Chiquinquirá.

Torres solicitó poner en marcha un plan especial de auditoría institucional en la Regional Boyacá y pidió a los funcionarios que reporten las situaciones irregulares sin temor a posibles represalias. «...El SENA no tiene dueños políticos...», afirmó el director, al insistir en que las decisiones administrativas y el manejo de los recursos públicos deben responder a criterios técnicos y al interés de los ciudadanos, y no a intereses particulares. También aseguró que la dirección nacional acompañará a quienes decidan denunciar y que se activarán mecanismos para agilizar la recepción y revisión de las quejas.

El director general extendió el llamado a la ciudadanía para que entregue información sobre posibles irregularida7des a través de los canales oficiales de denuncia, con respaldo institucional.