Personero de Tunja no irá a la cárcel por caso de exfuncionaria lactante

Contrario a lo que afirmaron algunos medios de comunicación, el personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona, no irá a la cárcel por esta decisión judicial.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja revocó el fallo de primera instancia que ordenaba reintegrar a una exfuncionaria de la entidad, quien alegó la vulneración de sus derechos laborales por encontrarse en periodo de lactancia.

La decisión judicial se refiere al caso de Nury Stella Vargas Rodríguez, quien se desempeñaba como personera delegada para Servicios Públicos, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. Su nombramiento fue declarado insubsistente mediante la Resolución 082 del 10 de agosto de 2026, con efectos a partir del día 14 del mismo mes. La funcionaria acudió a la acción de tutela al considerar que su desvinculación afectaba sus derechos fundamentales y los de su hija.

En primera instancia, un juzgado había concedido el amparo y ordenado su reintegro, además del pago de salarios y prestaciones. Sin embargo, al resolver la impugnación presentada por la Personería, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja revocó esa decisión y negó la protección solicitada.

Entre los argumentos, el despacho señaló que, aunque estaba acreditado que la entidad conocía que Vargas Rodríguez continuaba en periodo de lactancia, no encontró pruebas suficientes para establecer que su desvinculación obedeciera a esa condición. El fallo indicó que no se demostraron actos de hostigamiento, represalias o restricciones relacionadas con el ejercicio de sus derechos como madre lactante.

La providencia también explicó que la protección frente a la discriminación por lactancia puede mantenerse, pero que, en las circunstancias examinadas, no operaba automáticamente la presunción de despido discriminatorio. El juzgado tuvo en cuenta, además, que se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción, sin considerar que esa naturaleza del empleo fuera, por sí sola, suficiente para demostrar o descartar una posible discriminación.

Finalmente, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para una eventual selección y revisión. Este trámite no significa que la Corte haya seleccionado el caso ni que exista, hasta ahora, una decisión de ese tribunal. El fallo conocido corresponde a la segunda instancia de la tutela y no establece una orden de encarcelamiento contra el personero de Tunja.