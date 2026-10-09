Comunidad de Puerto Parra, Santander protesta en vía férrea del tren de carga

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Campesinos de Puerto Parra, Santander protestan en contra de la ANI

Bucaramanga

Habitantes de un centro poblado llamado Puente Carare, en inmediaciones de Puerto Parra y Cimitarra, Santander efectuaron una protesta en un tramo de la carrilera del tren de carga que recorre parte del Magdalena Medio.

Carlos Tascón, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector dijo a Caracol Radio que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI no atiende una petición efectuada semanas atrás.

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La solicitud de los pobladores de la región es que les permitan mantener “laminado”, el puente sobre el río Carare para poder transitar para sacar sus productos. Aseguran que es actividad no genera riesgos para el desplazamiento del ferrocarril.

En el lugar de la protesta, hubo tensión porque hizo presencia el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional.