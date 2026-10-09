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09 oct 2026 Actualizado 13:43

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Comunidad de Puerto Parra, Santander protesta en vía férrea del tren de carga

Los habitantes de un sector aledaño a Puente Carare piden a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que se les permita usar la estructura del ferrocarril.

Campesinos de Puerto Parra, Santander protestan en contra de la ANI

Campesinos de Puerto Parra, Santander protestan en contra de la ANI

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Habitantes de un centro poblado llamado Puente Carare, en inmediaciones de Puerto Parra y Cimitarra, Santander efectuaron una protesta en un tramo de la carrilera del tren de carga que recorre parte del Magdalena Medio.

Carlos Tascón, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector dijo a Caracol Radio que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI no atiende una petición efectuada semanas atrás.

Protestas en Puerto Parra, Santander

Protestas en Puerto Parra, Santander

Protestas en Puerto Parra, Santander

Protestas en Puerto Parra, Santander

La solicitud de los pobladores de la región es que les permitan mantener “laminado”, el puente sobre el río Carare para poder transitar para sacar sus productos. Aseguran que es actividad no genera riesgos para el desplazamiento del ferrocarril.

En el lugar de la protesta, hubo tensión porque hizo presencia el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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