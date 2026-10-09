Aeropuerto de Cartagena, habilitado para recibir vuelos desviados tras terremoto en Panamá

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena fue habilitado como una de las terminales alternas para recibir vuelos internacionales que sean desviados tras el terremoto de magnitud 7,7 reportado en Panamá este viernes 9 de octubre.

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La medida hace parte de un plan de contingencia de las autoridades aeronáuticas colombianas para facilitar la operación de vuelos afectados por la emergencia y responder a posibles cambios en las rutas aéreas.

Además de Cartagena, fueron habilitados los aeropuertos de San Andrés, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería.

La disponibilidad de la terminal cartagenera permitirá que pueda recibir aeronaves desviadas, según las necesidades operativas y las coordinaciones entre las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas.

La situación se presenta luego del fuerte movimiento sísmico registrado en territorio panameño, que generó medidas preventivas en la operación aérea.

Se recomienda a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, ante posibles modificaciones en los itinerarios o cambios en las rutas.