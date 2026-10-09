Sicarios acaban con la vida de un hombre en el barrio La Magdalena

Un nuevo homicidio con arma de fuego se registró este viernes 9 de octubre en el barrio La Magdalena, sector Playas Blancas, en Cartagena. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:50 de la tarde y la víctima se encuentra en proceso de identificación oficial, aunque preliminarmente fue identificada como Camilo Luna.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información recolectada en el lugar, el hombre se movilizaba en una motocicleta junto a otro individuo cuando, al parecer, este último le disparó por la espalda y lo dejó tendido en el sitio. La motocicleta quedó en el lugar, mientras que el presunto agresor habría escapado a pie.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional desplegaron un operativo de reacción y detuvieron a una persona que coincidía con las características aportadas por la comunidad. Sin embargo, las autoridades adelantan las verificaciones para establecer si tendría alguna relación con el homicidio.

Como parte de las labores investigativas, se revisarán cámaras de seguridad y se recogerán testimonios que permitan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable.

La Policía informó que mantiene desplegado un componente de inteligencia e investigación criminal para avanzar en la identificación, ubicación y captura de los responsables del hecho.