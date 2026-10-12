En un 64 % se han reducido los casos de dengue en Turbaco para 2026

Es así como en 2023 se reportaron aproximadamente 300 casos; en 2024 fueron 160, en 2025 se notificaron 130 y para el 2026, con corte a marzo, se registraron 160 reportes, de los cuales solo 46 fueron confirmados como positivos y 114 descartados. Esta tendencia refleja un control sostenido de la enfermedad y evidencia el impacto de las acciones preventivas adelantadas en el municipio.

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La reducción de los casos de dengue en Turbaco es fruto de la directriz trazada por la alcaldesa Claudia Espinosa Puello, quien convirtió esta lucha en prioridad de su gestión. Bajo su liderazgo, la Secretaría de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica; además se ha impulsado la educación comunitaria y se han articulado esfuerzos con instituciones locales. Todo ello ha consolidado la prevención como un compromiso compartido entre la administración y la ciudadanía.

“En Turbaco hemos demostrado que la prevención salva vidas. Gracias al compromiso de nuestras familias, líderes comunitarios y al trabajo articulado de la Secretaría de Salud, logramos reducir en un 64 % los casos de dengue en 2026. Este resultado confirma que cuando la comunidad y la institucionalidad trabajan juntas, la salud de nuestro municipio se fortalece.”

Trabajo con la comunidad

Entre las estrategias implementadas se encuentran las visitas domiciliarias, las charlas educativas en comunidades y corregimientos, y los programas pedagógicos en instituciones educativas, que enseñan a niños y niñas cómo prevenir el dengue desde sus hogares. Estas acciones han fortalecido la conciencia ciudadana y el compromiso comunitario en la eliminación de criaderos.

La Secretaría de Salud también ha impulsado la recolección de objetos inservibles, la promoción del adecuado almacenamiento y lavado de tanques de agua, así como las jornadas permanentes de vacunación gratuitas para niños de 9 años o matriculados en cuarto de primaria. Estas jornadas, realizadas en coordinación con la ESE Hospital Local, han sido determinantes para reforzar la protección de la población infantil.

Finalmente, el Secretario de Salud, Carlos Enrique Bustillo Peña, destacó que las intervenciones han permitido contener la propagación y orientar las acciones de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Salud y el sistema SIVIGILA. La diferenciación entre casos notificados y confirmados ha sido clave para un análisis más preciso y para la toma de decisiones oportunas.

“Las intervenciones que hemos adelantado en Turbaco han permitido contener la propagación del dengue y orientar nuestras acciones con base en datos precisos del Instituto Nacional de Salud y el sistema SIVIGILA. Diferenciar entre casos notificados y confirmados ha sido clave para tomar decisiones oportunas y garantizar que la prevención siga dando resultados positivos en nuestro municipio”, concluyó.