Puente festivo del Día de la Raza: reducción del 71% en siniestros viales

En el marco del Plan Retorno del puente festivo del Día de la Raza, la Policía Nacional despliega 150 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, quienes acompañan a conductores y viajeros en los principales corredores viales del departamento de Bolívar.

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A través de 7 áreas de prevención vial en el departamento, tres de ellas ubicadas en el área metropolitana de Cartagena, los uniformados adelantan actividades de control, prevención y sensibilización, en el marco de la campaña “No más excusas en la vía”.

Durante la semana de receso escolar se movilizaron por las vías del departamento más de 180 mil vehículos, de los cuales 97 mil ingresaron y 82 mil salieron, registrando un incremento del 14 % frente al mismo periodo de 2025.

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad vial, se han desarrollado 145 campañas de prevención, impactando a más de 4.300 usuarios de las vías.

En materia de siniestralidad, durante este periodo se registraron 2 siniestros viales, frente a los 7 presentados en 2025, lo que representa una reducción del 71 %. De igual forma, las personas lesionadas disminuyeron en un 85 %, pasando de 13 en 2025 a 2 en el presente año.

En los diferentes controles realizados en las vías se han impuesto más de 380 comparendos de tránsito y se han inmovilizado más de 230 vehículos.

Asimismo, durante el fin de semana que marca la finalización del receso escolar, por la Terminal de Transportes se han movilizado más de 40 mil pasajeros y se han despachado más de 3 mil buses de servicio público.

La Policía Nacional invita a los ciudadanos a madrugarle al Plan Retorno, planificar sus desplazamientos, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas, no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Con “No más excusas en la vía”, la Seccional de Tránsito y Transporte continúa promoviendo comportamientos responsables entre los diferentes actores viales, recordando que el respeto de las normas de tránsito es fundamental para prevenir siniestros y proteger la vida.