Cartagena prevé mantener el suministro de agua sin racionamientos ante posibles efectos de El Niño

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

Aguas de Cartagena, la Alcaldía Mayor, Cardique y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) realizaron una visita técnica al sistema lagunar y a las estaciones de bombeo de agua cruda de Dolores y Piedrecitas, con el propósito de evaluar las condiciones operativas y ambientales de esta infraestructura.

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Durante el recorrido, los equipos revisaron el estado de las instalaciones, el funcionamiento de los puntos de captación, los niveles del sistema lagunar Juan Gómez-Dolores y las medidas previstas para atender posibles contingencias, en medio de la preocupación por los eventuales efectos del fenómeno de El Niño.

El gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las entidades para proteger el sistema lagunar y mantener la continuidad del abastecimiento de agua potable en la ciudad.

Según explicó el directivo, bajo las condiciones actuales se prevé atender la demanda de Cartagena sin necesidad de implementar racionamientos. Sin embargo, la empresa continuará monitoreando la disponibilidad de agua cruda captada del Canal del Dique y la evolución de las condiciones hidrológicas.

La jornada también permitió revisar los avances del proyecto de biorremediación que Aguas de Cartagena desarrolla con el apoyo de la Universidad del Sinú. De acuerdo con José Zapata, gerente de Medio Ambiente y Calidad de la compañía, la iniciativa se encuentra en fase de adaptación y busca evaluar alternativas biológicas y tecnológicas para controlar especies de algas que afectan los procesos de tratamiento y potabilización del agua.

Por su parte, Gabriela Tinoco, directora de la OAGRD, resaltó la importancia de mantener el seguimiento al sistema de captación y fortalecer la preparación institucional frente a posibles impactos del fenómeno climático.

Las entidades continuarán articulando acciones para vigilar las condiciones del sistema y anticiparse a eventuales dificultades que puedan comprometer el suministro de agua en Cartagena.