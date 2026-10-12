Veolia realizó la limpieza integral durante y después del Gran Fondo Nairo Fest

Veolia como aliado estratégico de eventos deportivos y culturales de Cartagena, se suma al Gran Fondo Nairo Fest y a la despedida del ciclista colombiano Nairo Quintana, con la limpieza integral durante y después de los puntos establecidos para el evento deportivo, para ello, se dispuso de 54 operarios de recolección y aprovechamiento, 10 líderes de operaciones, 34 contenedores en los puntos de hidratación, 1 compactador de 25 yardas, 2 camiónes Furgón y una barredora mecanizada. La limpieza se ejecutó en el Parque de la Marina, Bocagrande, Laguito, Castillogrande, Castillo de San Felipe, Centro Amurallado, en los municipios de Turbaco, Arjona, Gambote, Malagana, Mahates, Soplaviento, Villanueva y Santa Rosa; se cubrieron las diferentes actividades deportivas hasta el concierto de cierre en el Camellón de los Mártires.

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La empresa hasta finalizar el evento Gran Fondo de Nairo, llevó a cabo las actividades de limpieza en avenidas principales y secundarias de los diferentes sectores, barrido manual y mecanizado en 21 kilometros de recorrido en runnig, 184 kilometros durente los dos días en las avenidas y calles principales, recolección de residuos mixtos y aprovechables. Al final de la jornada de limpieza se recolectaron 3.1 toneladas de residuos ordinarios y 1.5 toneladas de residuos aprovechables, para su correcta disposición final.

“Veolia reafirma su compromiso como aliado estratégico, implementando soluciones ambientales que contribuyen a la sostenibilidad de Cartagena y de los grandes eventos deportivos que impulsan el turismo y el desarrollo de la ciudad. El Gran Fondo de Nairo es un ejemplo del impacto positivo que estos encuentros pueden generar en los ámbitos deportivo, social y ambiental. Con acciones como esta, aceleramos la Transformación Ecológica y fortalecemos la seguridad ambiental de nuestra Cartagena”, puntualizó Yolanda González Puente, gerente general.