El Club Cartagena será sede de la Copa Comfenalco - Torneo de Tenis 2026

Con el propósito de fomentar la práctica deportiva, la integración familiar y la sana competencia entre sus socios y la comunidad tenística, el Club Cartagena anuncia la realización de la Copa Comfenalco - Torneo de Tenis 2026, que se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre en sus instalaciones ubicadas en el barrio Bocagrande (Calle 4 No. 3-80).

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El certamen se disputará en la modalidad sencilla y contará con siete categorías adaptadas a distintas edades y niveles de juego:

Adultos: Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Damas B.

Infantil: Bola Verde (10 a 12 años) y Bola Naranja (7 a 9 años).

Formato y reglamentación de juego

El torneo se regirá bajo las normas oficiales de la Federación Colombiana de Tenis. La competencia iniciará con una primera fase en formato Round Robin (todos contra todos), garantizando múltiples partidos para los participantes, y avanzará hacia las fases finales bajo el sistema de eliminación directa. Todos los encuentros se jugarán al mejor de dos sets (sin ventaja), y en caso de empate, el tercer set se definirá mediante tie-break.

El Club Cartagena dispondrá de sus cuatro campos de superficie dura, garantizando las bolas de juego e infraestructura adecuada, además de la presencia de supervisores en fases previas y árbitros asignados para las semifinales y finales. El certamen premiará con trofeos a los campeones y subcampeones de cada categoría.

Proceso de inscripción y cronograma

El valor de la inscripción es de $120.000 para todas las categorías.

Los interesados pueden realizar su pago en la Cuenta de Ahorros Davivienda No. 0070 2423 2593 o llave Brie-b 8904000994.

Y enviar el comprobante de pago a través de las líneas de atención autorizadas: 300 542 3310, 312 664 9947 o 315 690 5334.