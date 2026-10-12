Dos presuntos atracadores fueron lesionados y capturados en el sur de Cartagena

En el barrio El Socorro, la Policía Nacional, con el apoyo de la comunidad, capturó a dos presuntos delincuentes dedicados al hurto de personas con arma de fuego.

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Los hechos se registraron más exactamente en el Plan 400, en inmediaciones de una reconocida tienda del sector, donde se encontraban varios ciudadanos departiendo. Hasta allí llegaron dos delincuentes en una moto e intimidaron a uno de los ciudadanos con un arma de fuego para quitarle una pulsera de oro.

Lo que estos presuntos delincuentes no esperaban era que un ciudadano reaccionara con un arma de fuego, impidiendo que huyeran del lugar y lesionando a uno de los atracadores en una de sus piernas, situación que derivó en una múltiple agresión por parte de algunos miembros de la comunidad.

La Policía los capturó, les incautó una motocicleta usada para la comisión del delito y se recuperó la pulsera de oro, la cual fue devuelta a su propietario.

Uno de los capturados sigue siendo atendido en un centro asistencial de la ciudad al recibir un disparo, al parecer por arma traumática, en una de sus piernas; el otro detenido fue atendido por los golpes que recibió de la comunidad y dado de alta para iniciar su proceso de judicialización.

Los dos capturados registran anotaciones judiciales y son reincidentes en la comisión de delitos.