Vendedor de marihuana nuevamente fue capturado en Cartagena

La zona de atención policial 3-14 adscrita al CAI Limbo, se encontraba adelantando labores de registro e identificación de personas en el barrio Getsemaní, observaron a alias “lucho”, cuando trataba de camuflarse entre la gente que caminaba por el sector.

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Por más que intento esconderse, fue abordado por los dos uniformados, quienes, al practicarle el registro a persona, le hallaron dentro del bolso que cargaba en sus espaldas, 1.000 gramos de marihuana tipo crippy.

“Estos resultados, nos permiten afectar la cadena criminal del tráfico de estupefacientes, e impedir que estos mil gramos de sustancias ilícitas sigan contaminando las calles de la ciudad. Seguiremos ejerciendo controles, a través del registro a personas, de la solicitud de antecedentes, siempre pensando en el bienestar de la comunidad”, manifestó el teniente coronel Edwin Castro, Comandante del primer distrito de policía.

De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, en el transcurso del año, han sido capturados 2257 personas por tráfico o porte de estupefacientes y se han incautado más de 855 mil gramos de estupefacientes, como parte de la ofensiva contra el delito en Cartagena.