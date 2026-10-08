Veolia refuerza plan ante el fenómeno de El Niño

Aunque el río Meléndez presenta una disminución importante en su caudal y actualmente se encuentra en alerta naranja debido a las condiciones del Fenómeno de El Niño, EMCALI ha implementado todas las maniobras operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Veolia Aguas de Tunja ratificó su estrategia para garantizar el suministro de agua potable en la capital boyacense ante las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño. La compañía asegura que cuenta con el respaldo del embalse de Teatinos, pozos profundos y un sistema de control de la red.

Joana Beltrán Barajas, gerente de operaciones de Veolia Tunja, explicó que la red urbana está dividida en 26 sectores hidráulicos independientes, con sistemas de macromedición continua y válvulas reguladoras automáticas. El objetivo es ajustar las presiones según la demanda y reducir las fugas y posibles daños en las tuberías.

La empresa también contempla contingencias ante eventuales restricciones de energía eléctrica. Para ello, proyectó el uso de generadores en plantas de producción, estaciones de bombeo y pozos profundos, con el propósito de mantener la operación y garantizar la continuidad del servicio.

En materia de nuevas fuentes, Veolia indicó que, junto con la Alcaldía, avanza en los trámites para construir el Pozo Fuente III y reponer el Pozo Estadio, mientras continúa la gestión de una nueva concesión de aguas. También se prevé reforzar la vigilancia de la conducción desde Teatinos y se pidió a los usuarios hacer un uso racional del agua.