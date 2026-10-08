Denuncian demoras y falta de medicamentos en Discolmets Tunja

Los usuarios que llegan a Discolmets en Tunja tienen que esperar hasta cinco horas para ser atendidos.

Tunja

Nardy Marvet Joung Varcárcel denunció presuntas fallas en la atención de Discolmets Tunja, donde, según su testimonio, los usuarios deben soportar largas jornadas de espera y, en algunos casos, salir sin recibir los medicamentos que necesitan.

La mujer, que es adulta mayor, aseguró que llega desde las primeras horas de la mañana, recibe un turno y espera a que su número aparezca en pantalla. Sin embargo, afirma que el proceso avanza lentamente y que la atención puede tardar entre cinco y seis horas.

“Nos dan la letra con el número y uno coge una silla, pero espera que en la pantalla salga el número. Uno pasa las horas completas allá esperando y no se ve el resultado”, señaló la usuaria.

Joung Varcárcel afirmó que una de las situaciones más frustrantes ocurre cuando, después de esperar entre cinco y seis horas, le informan que los medicamentos no están disponibles, por lo que debe regresar en otra fecha.

La denunciante indicó, además, que necesita seis medicamentos formulados, entre ellos topiramato de 100 miligramos, lamotrigina y risperidona. Según aseguró, la falta de entrega afecta la continuidad de su tratamiento y la obliga a volver a la dispensadora para consultar si ya hay existencias.

“Yo sufro de convulsiones y tengo que tener todos esos medicamentos, pero no me cumplen con todo esto. Me toca estar pendiente; estos papelitos que tengo en la mano son los que están pendientes”, dijo.

La usuaria aseguró que incluso regresa ocho días después de una visita en la que no le entregaron los fármacos, pero nuevamente recibe la respuesta de que no están disponibles.

Su denuncia pone de nuevo sobre la mesa las dificultades que enfrentan algunos pacientes para acceder oportunamente a los medicamentos formulados. Hasta la información suministrada para esta nota, no se cuenta con una respuesta de Discolmets frente a estos señalamientos.