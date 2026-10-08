Shakira, Karol G y Aria Vega, nominadas a Artista Femenina del Año en Monitor Latino 2026

Shakira, Karol G y Aria Vega hacen parte de las artistas nominadas a la categoría Artista Femenina del Año en los Premios Monitor Latino 2026.

La nominación reúne a tres artistas con propuestas diferentes dentro de la música y hace parte de la séptima edición de estos reconocimientos, que buscan reunir a diferentes figuras de la industria del entretenimiento.

Los Premios Monitor Latino 2026 se realizarán durante tres jornadas, los días 26, 27 y 28 de octubre, en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

El encuentro contará con la participación de artistas, empresarios, creadores y representantes de la industria musical y del entretenimiento, quienes se reunirán para celebrar diferentes trabajos y proyectos destacados del último año.

Para esta edición, la ceremonia tendrá como escenario el Centro de Eventos Diamante de Bucaramanga, donde se desarrollarán las actividades programadas por la organización.

La presencia de Shakira y Karol G vuelve a poner el nombre de Colombia en una de las categorías femeninas de los premios, mientras que Aria Vega también aparece entre las nominadas que buscan quedarse con el reconocimiento.

Los Premios Monitor Latino llegan así a su séptima edición, consolidando este encuentro como un espacio de reunión para diferentes protagonistas de la música y el entretenimiento en Latinoamérica.