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08 oct 2026 Actualizado 23:55

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¿Quién era Ana María Arango?

Ana María Arango es recordada por su papel de Doña Matilde, viuda de López, en Francisco el matemático, como ‘Gertrudis’ en ‘La Pola’ y ‘Perpetua Bautista’ en ‘La nieta elegida’.

Ana María Arango

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Ana María Arango, una de las actrices más destacadas de la televisión colombiana murió este jueves 8 de octubre a sus 76 años.

Con más de 50 años de trayectoria, Arango se consolidó como una de las aristas más respetadas en el cine, el teatro y la televisión.

Puede leer: Murió Ana María Arango, actriz colombiana con más de 50 años de carrera

Nació en Bogotá el 3 de septiembre de 1950 en Bogotá. Sus padres, ambos decanos, son Jesús Arango y Helena Cardinal. Fue madre de dos hijos, fruto de su matrimonio con el escritor y libretista Luis González.

En 1972 se graduó de Antropología en la Universidad de Los Andes. Estuvo dentro del grupo de teatro de 1967 al 1972.

Además, formó parte del grupo Acto Latino y en México tuvo clases con Héctor Mendoza de 1976 hasta 1977.

En Francia, realizó sus estudios de cine y teatro en la Universidad de Vincent, donde también formó parte del grupo de teatro ‘El Metro’.

Allí, estuvo presente en obras como ‘Cada vez que hablas se te crece la nariz, Pinochet’, ‘La excepción y la regla’, ‘Cosas de un argentino’ y ‘El espantapájaros’.

Estuvo en novelas como ‘Laura por favor’, ‘Jardín de otoño’, ‘La historia de Tita’, ‘La mujer del presidente’ y más.

Sin embargo, es recordada por su papel de Doña Matilde, viuda de López, en Francisco el matemático, como ‘Gertrudis’ en ‘La Pola’ y ‘Perpetua Bautista’ en ‘La nieta elegida’.

Obras de teatro

  • Dos mujeres
  • Que no se entere el presidente
  • El gorgojo
  • La noche de las asesinas
  • Jardín de otoño
  • La excepción y la regla
  • Cada vez que hablas se te crece la nariz, Pinochet
  • Cosas de argentinos
  • El espantapájaros
  • La casa de Bernarda Alba

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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