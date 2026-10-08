Morat lanza ‘Me Mata’, la canción que sus fans eligieron como su nuevo sencillo

Morat lanzó ‘Me Mata’, su nuevo sencillo, después de dejar en manos de sus seguidores la decisión de cuál de dos canciones inéditas debía llegar primero al público.

La agrupación colombiana puso a competir los temas ‘Me Mata’ y ‘Suéltame’ a través de una dinámica en redes sociales. La propuesta invitaba a los fanáticos a crear contenido con ambas canciones y elegir, con su participación, cuál sería el próximo lanzamiento.

La iniciativa superó las 116.000 creaciones en TikTok e Instagram, y ‘Me Mata’ se convirtió en la favorita, demostrando la conexión de la banda con su comunidad de seguidores.

Musicalmente, la canción aborda la atracción entre dos personas y la intensidad de sentir una conexión que hace cada vez más difícil mantener la distancia. La letra se centra en esos detalles que despiertan el interés por alguien, desde su mirada hasta su manera de bailar y el sonido de su voz.

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El lanzamiento también llegó acompañado de un video musical en el que los integrantes de Morat aparecen en una residencia para adultos mayores, mientras se desarrolla un animado torneo de bingo. La propuesta audiovisual incorpora un escenario inesperado para acompañar la energía de la canción.

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‘Me Mata’ llega en un año importante para la agrupación, que continúa con su gira mundial ‘Ya Es Mañana World Tour’, después de realizar seis conciertos con entradas agotadas en Bogotá. La gira también ha pasado por Argentina y Chile, y tiene próximas presentaciones en España, México y Venezuela, antes de su recorrido por Estados Unidos y Canadá en 2027.

Paralelamente, Morat trabaja en nueva música para su sexto álbum de estudio. Por ahora, ‘Me Mata’ marca un nuevo capítulo en la relación entre la banda y sus seguidores, quienes esta vez tuvieron la oportunidad de participar directamente en la elección de su lanzamiento.

Créditos fotografías: Cristhian Granados