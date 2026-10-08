“Era un hombre con sensibilidad para cantarle a adultos y niños”: Alejandro Lerner sobre Piero

En las últimas horas se dio a conocer la noticia del fallecimiento del cantante Piero, un artista muy cercano al corazón de Colombia. Tras su muerte varios artistas de la industria de la música se han manifestado y lo han recordado con cariño.

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Ese es el caso del cantante y compositor argentino, Alejandro Lerner, quien habló de su cercanía con Piero en 6AM W.

“Era un artista gigantesco, fuimos a cantar por la paz en Colombia con una canción que se llama La guerra del amor, fue la única canción que compusimos juntos”, recordó Lerner en 6AM W.

Agregó que era una persona que tenía claros cuáles eran sus objetivos y metas a pesar de haber estado enfermo en los últimos días de su vida: “Siempre fuimos muy amigos desde que éramos niños, pasaron los años y siempre seguimos siendo amigos y cruzándonos…Él me había dicho que no se sentía bien que tenía problemas mentales, de cansancio, de falta de memoria”.

Cantaba a grandes y chicos:

Sobre su disco titulado Sinfonía Inconclusa en la Mar, Alejandro Lerner calificó la magia de ese disco como la versatilidad de un talentoso, de un hombre que tenía la sensibilidad para cantarle a la humanidad y la misma sensibilidad para cantarle a los niños, hacía conciertos para grandes y para chicos.

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Amistad con Piero:

Alejandro Lerner recordó en 6AM W la anécdota con Piero donde los dos comenzaron a llamarse “El gallito y el gallo mayor”, esto salió del horóscopo chino que está dividido por animales, de ahí salieron sus apodos, “así nació una identidad que me la puso Piero, me llevo que una gran parte de mi nombre simbólico me lo dio él”.

¿Quién era el cantautor Piero?

Piero Antonio Franco de Benedictis nació en Galípoli (Italia) el 19 de abril de 1945 y a los 3 años llegó a Argentina con su mamá y su hermana, siguiendo a su papá que se había instalado en la localidad bonaerense de Banfield.

En 1951 se mudó con su familia a la ciudad de Allen, en la sureña provincia argentina de Río Negro, donde se inició en la música. Ingresó en el seminario, pero en 1963 abandonó la formación para ser sacerdote y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo ‘Remates Musicales’.

En 1968 conoció al compositor José Tcherkaski con quien formó una dupla que produjo éxitos en toda América y Europa, como ‘Mi Viejo’ y ‘El Jardín de los Sueños’.

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